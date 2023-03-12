«Гонка Легкова» в Пересвете собрала 1500 участников

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков перед стартом гонки своего имени обещал бороться за победу.
«Порох есть, постараюсь побороться, волнительно, переживаю. Они, конечно, в другой уже форме, но сделаю всё возможное, чтобы составить им конкуренцию. Как получится, не знаю. Но это будет интересно, потому что буду биться до последнего. Если отстану, значит, я устал», — сказал Легков в эфире «Матч ТВ».
Легков занял шестое место на 30-километровой дистанции, уступив более молодым соперникам. В топ вошли Артём Мальцев, Антон Тимашов, Сергей Волков, Глеб Ретивых и Александр Терентьев.
Всего же «Гонка Александра Легкова», которая прошла в субботу, 11 марта, в подмосковном Пересвете, собрала около 1500 участников: как любителей, так и профессионалов. Они имели возможность помериться силами с легендами – Николаем Кругловым, Иваном Черезовым, Никитой Крюковым, Натальей Непряевой, Анастасией Кулешовой и другими.
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