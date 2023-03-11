Артём Мальцев стал первым в забеге на 30 км на «Гонке Легкова», Терентьев — пятый

Лыжник Артём Мальцев, представляющий Тюменскую область, выиграл гонку на 30 км в рамках лыжного фестиваля «Уралхим Гонка Легкова».

Спортсмен прошёл дистанцию за 1:11.48,5. Лыжник Антон Тимашов занял второе место, а Сергей Волков по итогам этой гонки оказался на третьей позиции. В шестёрку вошли также Глеб Ретивых, Александр Терентьев и Александр Легков.

Завтра, 12 марта, в рамках лыжного фестиваля состоятся открытые мастер-классы от звёзд лыжного спорта.

Напомним, с 18 по 26 марта пройдёт чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам в Тюмени. Наряду с лыжниками участие в соревнованиях примут некоторые российские биатлонисты. Российские лыжники и биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях.