«Праздник и тренировка». Непряева поделилась эмоциями от выступления в Казанском марафоне

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева высказалась о выступлении в Казанском марафоне, который проходил в честь открытия лыжно-биатлонного комплекса.

«Очень рада выступать в Казани. У меня немного опыта гонок, которые больше похожи на шоу. Рада получить положительные эмоции. Это одновременно и праздник, и подготовка для меня как хорошая тренировка», — приводит слова Вяльбе пресс-служба Министерства спорта России.

В гонке приняли участие Сергей Ардашев, Александр Терентьев, Христина Мацокина и другие. Напомним, ранее стало известно, что на соревнованиях не сможет выступить трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Причиной снятия спортсмена с марафона стали личные обстоятельства, которые привели к тому, что Большунов не успел вовремя вылететь в Казань. Спортсмен всё же появился на мероприятии после завершения гонки.