«Сейчас важно, чтобы наших спортсменов увидели». Вяльбе — о Казанском марафоне

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о проведении шоу-гонки, которая проходила в честь открытия лыжно-биатлонного комплекса в Татарстане.

«Любые мероприятия подобного рода дают спортсменам новый толчок. Сейчас как никогда важно, чтобы наших спортсменов увидели люди. Посмотрите на ажиотаж», — приводит слова Вяльбе пресс-служба Министерства спорта России.

В гонке приняли участие Наталья Непряева, Сергей Ардашев, Александр Терентьев, Христина Мацокина и другие.

Напомним, ранее стало известно, что на соревнованиях не сможет выступить трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Причиной снятия спортсмена с марафона стали личные обстоятельства, которые привели к тому, что Большунов не успел вовремя вылететь в Казань. Спортсмен всё же появился на мероприятии после завершения гонки.