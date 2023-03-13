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Отбывший наказание за допинг Полторанин пробежал первую официальную гонку и стал призёром

Отбывший наказание за допинг Полторанин пробежал первую официальную гонку и стал призёром
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Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира казахстанский лыжник Алексей Полторанин провёл первый официальный старт после четырёхлетней дисквалификации за допинг.

Напомним, Полторанин был замешан в допинговом скандале на чемпионате мира в Зеефельде в 2019 году. Срок его четырёхлетней дисквалификации за кровяной допинг истёк 1 марта, спортсмен намерен вернуться на Кубок мира.

35-летний Полторанин вышел на старт «Гонки Александра Легкова» на 30 км, которая ранее прошла в подмосковном Пересвете. Казахстанец занял в ней 13-е место.

Лыжные гонки. «Гонки Александра Легкова». 30 км. Мужчины. Общие результаты

1. Артём Мальцев
2. Антон Тимашов
3. Сергей Волков
13. Алексей Полторанин.

Однако в своей возрастной категории Полторанин стал бронзовым призёром.

Лыжные гонки. «Гонки Александра Легкова». 30 км. Мужчины. 35–39 лет

1. Александр Легков
2. Никита Крюков
3. Алексей Полторанин.

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