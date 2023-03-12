«Мои результаты — полная задница». История лыжника, который стал лучшим после норвежцев

Британец Эндрю Масгрэйв выиграл «марафон остального мира». Но в лыжном смысле он и сам практически норвежец.

Королевский марафон в Хольменколлене ознаменовался оглушительным доминированием сборной Норвегии. Хозяева трассы заняли десять первых мест, и лишь на 11-й строчке появился другой флаг. «Марафон остального мира» выиграл британец Эндрю Масгрэйв. Хотя если присмотреться, то этот парень в лыжном смысле почти норвежец, несмотря на свой британский паспорт.

Лучший лыжник Великобритании

Эндрю Масгрэйв считается лучшим лыжником Великобритании XXI века, при том что на его счету только две медали Кубка мира, а выступления на Олимпиадах, которых у него было аж четыре, нельзя назвать яркими.

В 2008 году лыжник дебютировал на Кубке мира в возрасте 18 лет, однако впервые подняться на пьедестал на самом высоком международном уровне Эндрю смог лишь в 2017-м. В марте он стал вторым в коньковой гонке преследования на 15 км в Квебеке. А в декабре получил полноценную бронзу за третье место коньковой разделки на этапе Кубка мира в Тоблахе.

Но стоит отметить, что у британца внушительный послужной список – он в последние годы стал одним из самых стабильных лыжников мира и часто закатывался в десятку сильнейших. Для лыжников, представляющих не Норвегию и Россию, это всё-таки довольно значительное достижение.

«Мы просто потеряли всё»

Но лето 2022-го чуть не разрушило мечты Масгрэйва и всей немногочисленной британской сборной по лыжным гонкам, состоящей также из Эндрю Янга и Джеймса Клагнета. После неудачного выступления на Олимпиаде-2022 сборная лишилась основных спонсоров и оказалась на грани исчезновения.

«Мы слишком плохо выступили на Олимпиаде, поэтому просто потеряли всё. Мы не знали, что будет дальше», – вспоминал Масгрэйв межсезонье.

Эндрю Масгрэйв Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Лучшим результатом британских лыжников на Играх было 12-е место Масгрэйва. В стране рассчитывали на большее, поэтому государственное агентство, отвечающее за инвестиции в олимпийский спорт, урезало расходы на лыжи.

«Ситуация не кажется оптимистичной. Эти деньги были жизненно важны для нас. Без них нас ждут серьёзные ограничения. Мы должны урезать всё. Уменьшить количество спортсменов, сократить тренеров, врачей. Мы сможем позволить себе участвовать только в гонках Кубка мира, которые проходят в Швеции или Норвегии. Это очень печально. Особенно для молодых лыжников, которые сейчас находятся на подъёме. Это отбросит британский лыжный спорт на 20 лет назад. Это кажется безнадёжным», – рассказывал тренер сборной Великобритании норвежец Йостейн Виньеруи, тренирующий команду совместно с другим норвежцем Хансом Кристианом Стадхеймом.

«Не могли в это поверить»

Всё дошло до того, что норвежскому тренерскому дуэту не платили зарплату.

«После зимы у Ханса Кристиана и Йостейна не было постоянного контракта. Им платили ежемесячно до июня, но с тех пор они ничего не получали. Они были просто легендами всё это время. Они оба встают и добровольно вносят свой вклад в разработку плана для нас», – рассказывал о ситуации Масгрэйв.

Британская сборная оставалась в подвешенном состоянии до поздней осени, и только 17 ноября стало известно, что полноценный сезон для команды всё-таки состоится. Сборная Великобритании по лыжным гонкам заключила спонсорские соглашения с норвежцами: группой Kjell Inge Røkke Aker Solutions, а также партнёрство с частной командой Team Aker Dæhlie, в которой участвует легенда лыжного спорта Бьорн Дэли. Соглашение рассчитано на два сезона.

«Мы очень благодарны. Трудно любить лыжные гонки и не иметь возможности участвовать в соревнованиях. Так что это приятно», – радовался Масгрэйв.

«Была большая радость, когда соглашение было заключено. Лыжники не могли в это поверить. Размер вложений спонсоров настолько велик, что спасает нам сезон. Мы не достигли цели по оптимальным инвестициям, но всего этого достаточно, чтобы остаться на плаву и предложить план для лыжников Кубка мира», – рассказывал тренер сборной Йостейн Виньеруи.

Новая медаль спустя пять лет

Возможность заниматься любимым делом без ограничений, конечно, подняла Масгрэйву настроение. С самого начала сезона Эндрю штурмовал десятку сильнейших. И на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере стал единственным спортсменом не из Норвегии, забравшимся в топ-10 в разделке.

Впрочем, в каком-то смысле Масгрэйв и сам немного норвежец – он живёт в Норвегии, тренируется со скандинавами, пользуется услугами их сервиса и зачастую даже переезжает между этапа Кубка мира вместе с командой.

Но четвёртым местом Эндрю не ограничился. Спустя неделю 32-летний британец завоевал серебро в классической разделке на 10 км на третьем этапе Кубка мира в Бейтостёлене, почти через пять лет после первого подиума.

«На чемпионате мира я был не в себе»

Правда, дальше всё шло не так гладко. На чемпионате мира Масгрэйв принял участие в трёх гонках и только в одной заехал в топ-10 – в коньковой разделке на 15 километров. В скиатлоне Эндрю был 14-м, в марафоне – 34-м.

Эндрю Масгрэйв Фото: Matthias Hangst/Getty Images

«Возможно, незадолго до стартов я перенёс коронавирус. В любом случае я не был здоров. Обычно я выступаю на пределе своих возможностей, но на чемпионате мира был просто не в себе. А на этом турнире даже не было русских спортсменов, и я всё равно оказался далеко позади. Мои результаты на чемпионате мира – полная задница», – сокрушался британский лыжник.

По итогам марафона в Осло Масгрэйв снова не попал в десятку сильнейших, но попал в объективы камер как человек, который опередил всех, кроме норвежцев. Для многих в мире лыжных гонок этого было бы достаточно, однако британец, конечно, хочет большего. Особенно пока рядом нет русских.