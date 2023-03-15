Шведские лыжники раскритиковали тактику американца Огдена

Шведские лыжники Эдвин Ангер и Калле Хальфварссон высказались о тактике американского спортсмена Бена Огдена в спринте на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия).

«Это выглядит почти комично. Я не верю в эту тактику, когда дело касается победы. Если он участвует, чтобы попасть только в полуфинал, тогда я всё понимаю. Но для большего этого недостаточно», — приводит слова Ангера Dagbladet.

«Бен таков. Он использует силы, чтобы навязать невероятный темп. Он очень быстр на старте. Иногда это работает на него. Но чаще бывает так, что он не получает желаемого результата от подобной тактики», — отметил Хальфварссон.

Напомним, в четвертьфинале Огден убежал от соперников, однако они всё равно накатили его на финише. При этом Огден сохранил второе место и вышел в полуфинал, в котором финишировал последним.