Бен Огден – о своей тактике: лучше умереть в бою, чем быть пронзённым при побеге

Американский лыжник Бен Огден высказался о своей тактике на спринт на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия).

«Я устал быть сбитым с ног тактической борьбой. Я хотел выложиться по полной и в квалификации, и в четвертьфинале, и в полуфинале. Я ещё недостаточно силён, чтобы подняться на подиум, но работаю над этим. Я должен пробовать, потому что лучше умереть в бою, чем быть пронзённым при побеге.

Реакция других лыжников? Это забавляет. Одни говорят, что я сильный, а другие смеются надо мной. Надеюсь, они считают, что это круто», — приводит слова Огдена Dagbladet.

Напомним, в четвертьфинале Огден убежал от соперников, однако они всё равно накатили его на финише. При этом Огден сохранил второе место и вышел в полуфинал, в котором финишировал последним.