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Клебо заступился за Огдена, которого раскритиковали шведские лыжники

Клебо заступился за Огдена, которого раскритиковали шведские лыжники
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Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо поддержал американского спортсмена Бена Огдена, который ранее подвергся критике за тактику на спринт на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия).

«Я приветствую Бена Огдена. Он бежал быстрее всех в четвертьфинале. Ему было тяжело в полуфинале, но однажды он это преодолеет. Думаю, классно, что он старается, и, если шведы хотят попадать в заключительные заезды, они должны пытаться навязывать борьбу Огдену, а не мне с Вальнесом», — приводит слова Клебо Dagbladet.

Напомним, в четвертьфинале Огден убежал от соперников, однако они всё равно накатили его на финише. При этом Огден сохранил второе место и вышел в полуфинал, в котором финишировал последним.

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