Клебо заступился за Огдена, которого раскритиковали шведские лыжники

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо поддержал американского спортсмена Бена Огдена, который ранее подвергся критике за тактику на спринт на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия).

«Я приветствую Бена Огдена. Он бежал быстрее всех в четвертьфинале. Ему было тяжело в полуфинале, но однажды он это преодолеет. Думаю, классно, что он старается, и, если шведы хотят попадать в заключительные заезды, они должны пытаться навязывать борьбу Огдену, а не мне с Вальнесом», — приводит слова Клебо Dagbladet.

Напомним, в четвертьфинале Огден убежал от соперников, однако они всё равно накатили его на финише. При этом Огден сохранил второе место и вышел в полуфинал, в котором финишировал последним.