Биатлонистки Екатерина Носкова и Елизавета Каплина заявились на ЧР по лыжным гонкам
Поделиться
Российские биатлонистки Екатерина Носкова и Елизавета Каплина заявились на чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам.
«Ну что, «лыжницы» получили аккредитации. Назад пути нет. Бежим 21 марта», — написала Каплина в своём телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Елизаветы Каплиной
Напомним, 15 марта Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала список спортсменов, допущенных к участию в чемпионате России, и российских биатлонистов в списке не оказалось. Позже стало известно, что заявки биатлонисток Каплиной и Носковой на предстоящий турнир будут поданы отдельно.
Чемпионат России — 2023 по лыжным гонкам пройдёт с 18 по 26 марта в Тюменской области. Первая женская гонка состоится завтра, 18 марта. Начало квалификации женского спринта — в 9:00 мск.
Комментарии
- 17 марта 2023
-
14:06
-
14:05
-
13:03
-
12:33
-
11:29
-
11:01
-
10:00
- 16 марта 2023
-
23:13
-
20:08
-
19:10
-
18:21
-
17:48
-
16:20
-
13:10
-
12:57
-
10:19
-
10:00
-
09:31
- 15 марта 2023
-
16:58
-
12:11
-
12:08
-
11:56
-
11:30
-
11:23
-
11:18
-
10:25
-
10:16
-
10:15
- 14 марта 2023
-
21:01
-
19:43
-
19:42
-
19:28
-
19:15
-
19:14
-
18:58
Партнерский контент