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Общий зачёт Кубка мира у мужчин: Клебо лидирует, Новак и Масгрэйв поднялись в десятку

Общий зачёт Кубка мира у мужчин: Клебо лидирует, Новак и Масгрэйв поднялись в десятку
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В Фалуне (Швеция) состоялась мужская гонка на 10 км классическим стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, прошедший дистанцию за 23.55,2.

Вторым пришёл к финишу норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет, уступивший лидеру 10,7 секунды. Третье место занял ещё один норвежец — Харальд Эстберг Амундсен.

По итогам соревнования изменилось положение лыжников в общем зачёте Кубка мира.

Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

  1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2258.
  2. Пол Голберг (Норвегия) — 2019.
  3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 1387.
  4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 1218.
  5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1185.
  6. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 1175.
  7. Калле Хальфварссон (Швеция) — 956.
  8. Бен Огден (США) — 908.
  9. Михал Новак (Чехия) — 866.
  10. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 852.
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