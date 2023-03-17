Общий зачёт Кубка мира у мужчин: Клебо лидирует, Новак и Масгрэйв поднялись в десятку
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В Фалуне (Швеция) состоялась мужская гонка на 10 км классическим стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, прошедший дистанцию за 23.55,2.
Вторым пришёл к финишу норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет, уступивший лидеру 10,7 секунды. Третье место занял ещё один норвежец — Харальд Эстберг Амундсен.
По итогам соревнования изменилось положение лыжников в общем зачёте Кубка мира.
Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
- Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2258.
- Пол Голберг (Норвегия) — 2019.
- Федерико Пеллегрино (Италия) — 1387.
- Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 1218.
- Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1185.
- Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 1175.
- Калле Хальфварссон (Швеция) — 956.
- Бен Огден (США) — 908.
- Михал Новак (Чехия) — 866.
- Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 852.
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