Общий зачёт Кубка мира у мужчин: Клебо лидирует, Новак и Масгрэйв поднялись в десятку

В Фалуне (Швеция) состоялась мужская гонка на 10 км классическим стилем в рамках 13-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, прошедший дистанцию за 23.55,2.

Вторым пришёл к финишу норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет, уступивший лидеру 10,7 секунды. Третье место занял ещё один норвежец — Харальд Эстберг Амундсен.

По итогам соревнования изменилось положение лыжников в общем зачёте Кубка мира.

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