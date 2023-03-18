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Наталья Непряева выиграла квалификацию спринта на чемпионате России по лыжным гонкам

Наталья Непряева выиграла квалификацию спринта на чемпионате России по лыжным гонкам
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Российская лыжница Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область, выиграла квалификацию женского спринта в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам, который проходит с 18 по 26 марта в Тюмени.

Второй стала младшая сестра Натальи Непряевой Дарья, которая уступила лидеру 11,9 секунды. Третье место заняла представительница Пермского края Мария Истомина.

Чемпионат России. Тюмень.
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 4.41,8.
2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — отставание 11,9 секунды.
3. Мария Истомина (Пермский край) +14,0.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Женщины. Спринт. Классический стиль. Квалификация
18 марта 2023, суббота. 09:00 МСК
Окончено
1
Наталья Непряева
Архангельская область
4:41.79
2
Дарья Непряева
Республика Татарстан
+11.92
3
Мария Истомина
Пермский край
+14.03

Финальный женский спринтерский забег на чемпионате России состоится сегодня, 18 марта. Начало гонки — в 12:15 мск.

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