Бакуров — о четвертьфинале спринта ЧР: я проиграл очень много. Устюгов в разы сильнее

Российский лыжник Александр Бакуров высказался о своём выступлении в четвертьфинальном спринтерском забеге на чемпионате России — 2023. Спортсмен стал третьим в своём забеге.

«Чуть-чуть не считается. На самом деле, я проиграл очень много. Я понимаю, что мы бежим, и тот же Сергей идёт впереди и вообще не напрягается, и он очень много сил экономит. Понятно, что он в разы сильнее, но такое ощущение, что и работа лыж у них просто прекрасная, потому что меня со спуска сейчас обкатили многие.

По сравнению с квалификацией лыжи работали лучше, потому что мы пару поменяли. В квалификации у меня лыжи ехали очень плохо. Честно говоря, рассчитывал бороться за полуфинал, но забег попался серьёзный. Устюгов, Якимушкин — это тяжеловато. Возможно, рассчитывал на лаки-лазера, я работал, но здесь ещё и проливной дождь. Я в первый раз такие гонки бегу», — сказал Бакуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.