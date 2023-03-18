Семиков — о выступлении в 1/4 финала спринта на ЧР: ребята на финише оказались сильнее
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Призёр этапа Кубка мира российский лыжник Илья Семиков, представляющий команду Республики Коми, прокомментировал свой результат в 1/4 финала спринта на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам. Лыжник занял третье место в своём забеге.
«Всё получилось нормально, сильные ребята. Не повезло с забегом? Нет, если ты сильный, тебе без разницы, какой забег. Ребята на финише оказались сильнее. Всякое бывает, тем более, если ты не квалифицированный спринтер, то всё возможно. Я не расстроен», — сказал Семиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Напомним, чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 18 по 26 марта в Тюмени. В соревнованиях участвуют также белорусские лыжники и российские биатлонистки.
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