Семиков — о выступлении в 1/4 финала спринта на ЧР: ребята на финише оказались сильнее

Призёр этапа Кубка мира российский лыжник Илья Семиков, представляющий команду Республики Коми, прокомментировал свой результат в 1/4 финала спринта на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам. Лыжник занял третье место в своём забеге.

«Всё получилось нормально, сильные ребята. Не повезло с забегом? Нет, если ты сильный, тебе без разницы, какой забег. Ребята на финише оказались сильнее. Всякое бывает, тем более, если ты не квалифицированный спринтер, то всё возможно. Я не расстроен», — сказал Семиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, чемпионат России по лыжным гонкам проходит с 18 по 26 марта в Тюмени. В соревнованиях участвуют также белорусские лыжники и российские биатлонистки.