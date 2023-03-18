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Наталья Непряева стала победительницей спринта на чемпионате России по лыжным гонкам

Наталья Непряева стала победительницей спринта на чемпионате России по лыжным гонкам
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Российская лыжница Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область, стала первой в финальном забеге женского спринта в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам, который проходит с 18 по 26 марта в Тюмени.

Второй стала российская спортсменка Алёна Баранова, уступившая лидеру 6,1 секунды. Тройку замкнула представительница Тюменской области Елизавета Пантрина.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 4.53,3.
2. Алёна Баранова (Томская область — Саха) — отставание 6,1 секунды.
3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +6,8.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень
Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал
18 марта 2023, суббота. 12:52 МСК
Окончено
1
Наталья Непряева
Архангельская область
4:53.51
2
Алёна Баранова
Томская область - Саха
+6.16
3
Елизавета Пантрина
Тюменская область
+6.80

Завтра, 19 марта, состоится женский скиатлон на 15 км и мужской скиатлон на 30 км.

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