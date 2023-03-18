Наталья Непряева стала победительницей спринта на чемпионате России по лыжным гонкам

Российская лыжница Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область, стала первой в финальном забеге женского спринта в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам, который проходит с 18 по 26 марта в Тюмени.

Второй стала российская спортсменка Алёна Баранова, уступившая лидеру 6,1 секунды. Тройку замкнула представительница Тюменской области Елизавета Пантрина.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2023. Тюмень

Женщины. Спринт. Классический стиль. Финал

1. Наталья Непряева (Архангельская область) — 4.53,3.

2. Алёна Баранова (Томская область — Саха) — отставание 6,1 секунды.

3. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +6,8.

Завтра, 19 марта, состоится женский скиатлон на 15 км и мужской скиатлон на 30 км.