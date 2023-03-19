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Швеция выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Фалуне

Швеция выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Фалуне
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В Фалуне (Швеция) состоялась смешанная эстафета в рамках 13-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Победителем гонки стала команда Швеции, в составе которой выступали Калле Хальфварссон, Моа Ольссон, Эдвин Ангер и Йонна Сундлинг.

Второе место заняла первая команда Норвегии. Третьей стала сборная Германии.

Лыжные гонки. Кубок мира, 13-й этап, Фалун. Смешанная эстафета, 4х5 км

1. Швеция (Калле Хальфварссон, Моа Ольссон, Эдвин Ангер, Йонна Сундлинг) — 45.11,5.
2. Норвегия (Мартин Лёвстрём Нюэнгет, Хейди Венг, Симен Хегстад Крюгер, Анне Кьерсти Кальво) — отставание 4,6 секунды.
3. Германия (Альберт Кухлер, Катарина Хенниг, Аниан Зоссау, Виктория Карль) +6,4.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 13, Фалун, Швеция
Эстафета 4x5 км. Свободный стиль.
19 марта 2023, воскресенье. 13:15 МСК
Окончено
1
Швеция
45:11.5
2
Норвегия
+4.6
3
Германия
+6.4

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны FIS из-за ситуации на Украине.

Клебо опять мутит воду в норвежских лыжах. Он действительно хочет выступать вне сборной Клебо опять мутит воду в норвежских лыжах. Он действительно хочет выступать вне сборной
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