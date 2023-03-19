«Ты прекрасная». Кильде взял интервью у Шиффрин после 88-й победы Микаэлы на этапах КМ

Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира американская горнолыжница Микаэла Шиффрин выиграла соревнования в гигантском слаломе в финале Кубка мира по горнолыжному спорту сезона-2022/2023 в Сольдеу (Андорра).

Таким образом, Шиффрин обновила свой рекорд, одержав 88-ю победу на этапах Кубка мира. Ранее американка побила рекорд легендарного шведского горнолыжника Ингемара Стенмарка, на счету которого было 86 побед на высшем уровне, и стала абсолютной рекордсменкой по этому показателю.

По окончании соревнований в Сольдеу случился забавный эпизод. Возлюбленный Микаэлы — норвежский горнолыжник Александер Омодт Кильде — подошёл к ней в качестве корреспондента и взял интервью.

Кильде: «Какая гонка! Какой день! Как ты себя чувствуешь?»

Шиффрин: «Я в порядке. Это восхитительно (смеётся). Я чувствую себя прекрасно. Со мной сражались сильнейшие девушки. Теа (обращается к Стьернесунд) — поздравляю. Вал (обращается к Гренье) — большие поздравления. И остальным девушкам за весь сезон. Жду с нетерпением возвращения и новых побед в следующем сезоне».

Кильде: «Девушки постоянно устанавливают рекорды. Это безумие. Ты рекордсменка из рекордсменов. Какой рекорд будет следующим?»

Шиффрин: «(очень долгий смеётся) Я не знаю. Просто буду продолжать».

Кильде: «Какие у тебя ближайшие планы? Обратно в США? Останешься здесь? Возьмёшь отпуск?»

Шиффрин: «Боже, это невероятно (после затяжного смеха). Прости, всё, я сосредоточена. Вернусь в США. Планирую немного отдохнуть на пляже… Хотела бы, чтобы ты приехал, но… пока ещё не время».

Кильде: «Оооо, окей, окей. Планы изменились?»

Шиффрин: «Планы поменялись».

Кильде: «Твои победы. Они продолжаются. Что ты должна улучшить, чтобы остаться там, где ты сейчас, в следующем сезоне?»

Шиффрин: «Мы обсудим это позже, в личном разговоре».

Кильде: «Окей, так и сделаем. Ты прекрасная (обнимаются)».

Видео доступно на канале FIS Alpine. Права на видео принадлежат FIS.

Напомним, информация о том, что Кильде и Шиффрин встречаются, просочилась в СМИ весной прошлого года.