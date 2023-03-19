«По мне, он более универсален, чем Клебо». Сорин — о Большунове

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сравнил сильные стороны олимпийских чемпионов россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо.
«Задаваться вопросом, кто лучше, Большунов или Йоханнес Клебо — это, наверное, так же бессмысленно, как пытаться сравнивать в футболе Криштиану Роналду и Лео Месси. По мне, более универсален Большунов. Мы берём, допустим, четыре индивидуальные дисциплины на чемпионате мира, и понимаем, что Александр будет предпочтительнее на трёх из них, а Клебо сильнее разве что в спринте. Но если мы начнём говорить о Кубке мира, тем более в его нынешнем формате с большим количеством спринтерских гонок и сокращением дистанционных, более предпочтительно будет выглядеть норвежец», — сказал Сорин в интервью «RT на русском».
До 2018 года Егор Сорин работал в штабе экс-тренера сборной России по лыжным гонкам немца Маркуса Крамера в качестве аналитика.
Напомним, на данный момент российские лыжники отстранены от международных стартов решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
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