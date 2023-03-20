Норвежец Гранеруд обеспечил себе победу в общем зачёте Кубка мира по прыжкам с трамплина

Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в смешанных командных соревнованиях, чемпион мира по полётам на лыжах 2020 года в командных соревнованиях норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд стал победителем общего зачёта Кубка мира по прыжкам с трамплина.
Это случилось после того, как основной соперник Гранеруда поляк Давид Кубацки отказался от участия во вчерашних соревнованиях в Викерсунде (Норвегия) по личным причинам.
Таким образом, Гранеруд стал недосягаем для своих соперников. До окончания трамплинного сезона в Кубке мира спортсменам осталось провести два этапа.
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 2058.
2. Давид Кубацки (Польша) — 1592.
3. Штефан Крафт (Австрия) — 1550.
4. Анже Ланишек (Словения) — 1474.
5. Рёю Кобаяси (Япония) — 911.
Отметим, что Гранеруд стал первым норвежцем, дважды выигравшим общий зачёт Кубка мира. 26-летний спортсмен также сделал это в сезоне 20/21.
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