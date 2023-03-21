Чемпионат России по лыжным гонкам: во сколько женская разделка, где смотреть трансляцию

Сегодня, 21 марта в Тюмени пройдёт женская гонка с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле в рамках чемпионата России – 2023 по лыжным гонкам.

Гонка стартует в 09:00 мск. Её в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнётся в 08:40 мск.

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16. Евгения Крупицкая.

18. Елизавета Пантрина.

24. Алёна Перевозчикова.

30. Мария Истомина.

32. Анастасия Кулешова.

36. Наталья Непряева

38. Екатерина Смирнова.

В Тюмени уже прошли личные спринты в классическом стиле и скиатлоны. У мужчин спринт выиграл Сергей Устюгов, у женщин – Наталья Непряева. Победителем скиатлона у мужчин стал Александр Большунов, у женщин – Непряева.

Напомним, российские и белорусские лыжники отстранены от Кубка мира решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) из-за ситуации на Украине.