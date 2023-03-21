«Ева смотрит — надо выигрывать». Александр Большунов — о победе в коньковой разделке на ЧР

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал победу в мужской гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на чемпионате России – 2023 в Тюмени.

На гонке присутствовали жена лыжника Анна и дочь Ева.

«Гонка далась тяжело. Прежде всего даже не из-за самочувствия, а из-за скольжения, которое с каждым кругом ухудшалось. Если сравнивать первый и последний круги, то в два раза хуже лыжи стали работать, и это в концовке очень сильно сказалось. На спусках приходилось раньше включаться, и на подъёмах тоже надо было включаться, потому что ребята там прибавляли, а я, можно сказать, боролся с лыжами. Похоже, надо было потеплее брать лыжи, а мы взяли среднюю пару по температуре. Но выиграл, и это очень хорошо.

Вновь выиграл, когда Ева смотрела на стадионе? Да, это традиция. Они прибавляют мне силы. Даже когда начал немного проигрывать, понимал, что Ева смотрит – надо выигрывать. Других вариантов нет, надо терпеть», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».