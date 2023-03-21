Устюгов: что-то сейчас не очень весело. Не знаю, последняя ли это моя гонка на ЧР

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление в мужской разделке на 15 км свободным стилем на чемпионате России – 2023 в Тюмени. По итогам гонки он занял 10-е место, проиграв победителю Александру Большунову почти полторы минуты (+1.26,5).
«Я хотел быстро начать, дотерпеть до конца. Но в итоге быстро начал, в середине дистанции сбросил темп, потом что-то «завязало» меня, и решил догуливать. Крамер ничего перед гонкой не говорил. Самочувствие и настроение было неплохое, но что-то сейчас не очень весело.
Я хотел пройти первый круг, чтобы видеть спину Большунова и идти за ним все остальные круги, но я не буду сейчас много рассказывать, надо мне ещё пообщаться и сделать небольшие выводы.
Не знаю, последняя ли это моя гонка на чемпионате России. Может, выйду на полтинник, может, выйду на эстафету, посмотрю по самочувствию», — сказал Устюгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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