«Был уверен, что он будет хорош». Маркус Крамер — о результатах Сергея Устюгова

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер, который в сезоне-2022/2023 работает в сборной Италии, рассказал, в какой форме продолжается его сотрудничество с Сергеем Устюговым.

«Удивился ли, когда Устюгов летом ушёл из группы Егора Сорина, громко хлопнув дверью? Нет, это меня не удивило, потому что многие тренеры и спортсмены не понимают Сергея. Он сам ушёл тихо, но, похоже, Егор хлопнул дверью.

Сейчас я работаю тренером в итальянской сборной, но я помогаю Сергею каждый раз, когда он в этом нуждается. У нас налажена очень хорошая коммуникация, и я довольно быстро понимаю, что Сергею нужно. Лично для меня всегда важно планировать, на каком турнире и на каких гонках спортсмен сосредоточен, и строить подготовку, исходя из этого.

Насколько неожиданными стали для меня его результаты? Нашей главной целью были соревнования в Малиновке и Тюмени, мы тренировались весь сезон ради них. Он хорошо работал в течение лета и провёл классную подготовку в январе и феврале. Я был уверен, что он будет хорош», — сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.