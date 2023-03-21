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«Матч ТВ» покажет финальный этап Кубка России в Кировске

«Матч ТВ» покажет финальный этап Кубка России в Кировске
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«Матч ТВ» сообщил, что будет транслировать заключительный восьмой этап Кубка России по лыжным гонкам, который пройдёт в Кировске (Мурманская область) с 7 по 9 апреля.

Соревнования в Кировске будут включать мужскую и женскую гонку классическим стилем, свободным стилем, а также коньковый спринт.

На данный момент лидером общего зачёта Кубка России у мужчин является трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. У женщин впереди всех олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Непряева.

Напомним, сегодня, 21 марта, в рамках чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени прошли женская и мужская гонки свободным стилем. У женщин первенствовала Екатерина Смирнова. У мужчин победу одержал Александр Большунов.

В настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

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