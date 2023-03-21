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Маркус Крамер высказался о возможном участии спортсменов из России на ОИ-2026 в Милане

Маркус Крамер высказался о возможном участии спортсменов из России на ОИ-2026 в Милане
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Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер, который в сезоне-2022/2023 работает в сборной Италии, ответил на вопрос о возможном участии спортсменов из России на зимних Олимпийских играх в Милане (Италия), которые пройдут в 2026 году.

«Выступит ли сборная России на Олимпиаде в Милане? Хотелось бы ли мне этого? Конечно! Я надеюсь, что российские спортсмены смогут выйти на старт в Милане. Уверен, что они покажут хорошие результаты», — сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны FIS из-за ситуации на Украине.

Полностью интервью с Маркусом Крамером можно прочитать на «Чемпионате».

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