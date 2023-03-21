Видеообзор победы Кристине Ставос Шистад в коньковом спринте на этапе Кубка мира в Таллине

В Таллине (Эстония) завершились соревнования в коньковом спринте у женщин в рамках 14-го этапа Кубка мира — 2022/2023. Его победительницей стала норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад. Второе место заняла шведка Йонна Сундлинг. Бронза досталась швейцарке Надине Фендрих.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми интересными моментами гонки:
Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.
Кубок мира. Спринт. 1,6 км. Женщины. Финал
1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 2.34,5
2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание + 0,2 секунды
3. Надине Фендрих (Швейцария) + 2,4
4. Колетта Ридцек (Германия) + 5,6
5. Лена Кентен (Франция) + 8,3
6. Тереза Беранова (Чехия) + 9,4
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
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