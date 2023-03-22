Перевозчикова и Носкова выиграли квалификацию командного спринта на чемпионате России
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В Тюмени прошла квалификация женского командного спринта свободным стилем в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. Победительницами квалификации стали спортсменки команды ХМАО-Югра-1 лыжница Алёна Перевозчикова и биатлонистка Екатерина Носкова.
Лыжные гонки. Чемпионат России, Тюмень. Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Квалификация
1. ХМАО-Югра — 1 (Алёна Перевозчикова, Екатерина Носкова) — 8.56,8.
2. Республика Коми — 1 (Ольга Царёва, Юлия Ступак) — отставание 0,3 секунды.
3. Республика Татарстан — 2 (Анастасия Доценко, Христина Мацокина) +0,4.
Напомним, в финал соревнования прошли 15 команд по сумме времени двух участниц. Финальный забег командного спринта у женщин начнётся в 10:30 мск.
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