Тимашов и Горбунов стали победителями квалификации командного спринта на чемпионате России

В Тюмени прошла квалификация мужского командного спринта свободным стилем в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. Победителями квалификации стали представители первой команды Республики Татарстан Антон Тимашов и Иван Горбунов.

Лыжные гонки. Чемпионат России, Тюмень. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация

1. Республика Татарстан — 1 (Антон Тимашов, Иван Горбунов) — 7.45,2.

2. Архангельская область (Александр Терентьев, Александр Большунов) — отставание 1,9 секунды.

3. Красноярский край — 1 (Дмитрий Жуль, Александр Мельниченко) +3,1.

Напомним, в финал соревнования прошли 15 команд по сумме времени двух участников. Финальный забег командного спринта у мужчин начнётся в 11:00 мск.