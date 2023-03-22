Тимашов и Горбунов стали победителями квалификации командного спринта на чемпионате России
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В Тюмени прошла квалификация мужского командного спринта свободным стилем в рамках чемпионата России — 2023 по лыжным гонкам. Победителями квалификации стали представители первой команды Республики Татарстан Антон Тимашов и Иван Горбунов.
Лыжные гонки. Чемпионат России, Тюмень. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация
1. Республика Татарстан — 1 (Антон Тимашов, Иван Горбунов) — 7.45,2.
2. Архангельская область (Александр Терентьев, Александр Большунов) — отставание 1,9 секунды.
3. Красноярский край — 1 (Дмитрий Жуль, Александр Мельниченко) +3,1.
Напомним, в финал соревнования прошли 15 команд по сумме времени двух участников. Финальный забег командного спринта у мужчин начнётся в 11:00 мск.
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