Видеообзор победного финиша Большунова в мужском командном спринте на чемпионате России

Лыжники Александр Терентьев и Александр Большунов, представляющие Архангельскую область, одержали победу в командном спринте на чемпионате России — 2023.

Второе место в этой гонке заняла первая команда Республики Татарстан, в составе которой выступали Антон Тимашов и Иван Горбунов. Третьими стали Иван Якимушкин и Евгений Белов, представляющие Тюменскую область.

Видео доступно на странице «Матч! Биатлон и лыжи» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Лыжные гонки. Чемпионат России, Тюмень. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал

1. Архангельская область (Александр Терентьев, Александр Большунов) — 23.25,0.

2. Республика Татарстан — 1 (Антон Тимашов, Иван Горбунов) — отставание 1,4 секунды.

3. Тюменская область — 3 (Иван Якимушкин, Евгений Белов) +7,8.