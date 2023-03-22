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Спринтерский зачёт Кубка мира у мужчин: Клебо лидирует, швед Ангер ворвался в топ-3

Спринтерский зачёт Кубка мира у мужчин: Клебо лидирует, швед Ангер ворвался в топ-3
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В Таллине (Эстония) завершился мужской спринт свободным стилем в рамках 14-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо.

Спринтерский зачёт Кубка мира у мужчин после гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1146 очков.
2. Лука Шанава (Франция) — 892.
3. Эдвин Ангер (Швеция) — 771.
4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 769.
5. Ришар Жув (Франция) — 767.
6. Эвен Нортуг (Норвегия) — 755.
7. Пол Голберг (Норвегия) – 673.
8. Эрик Вальнес (Норвегия) — 631.
9. Рено Же (Франция) — 594.
10. Бен Огден (США) — 573.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны FIS из-за ситуации на Украине.

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