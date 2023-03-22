Спринтерский зачёт Кубка мира у мужчин: Клебо лидирует, швед Ангер ворвался в топ-3

В Таллине (Эстония) завершился мужской спринт свободным стилем в рамках 14-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо.

Спринтерский зачёт Кубка мира у мужчин после гонки выглядит следующим образом.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 1146 очков.

2. Лука Шанава (Франция) — 892.

3. Эдвин Ангер (Швеция) — 771.

4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 769.

5. Ришар Жув (Франция) — 767.

6. Эвен Нортуг (Норвегия) — 755.

7. Пол Голберг (Норвегия) – 673.

8. Эрик Вальнес (Норвегия) — 631.

9. Рено Же (Франция) — 594.

10. Бен Огден (США) — 573.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны FIS из-за ситуации на Украине.