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Кубок мира по лыжным гонкам – 2022/2023: эксперимент с одинаковой смазкой лыж у всех сборных в Таллине – это сработало?

«На 100% справедливо никогда не будет». Норвежских лыжников лишают важного преимущества
Юлия Сидорова
Норвежских лыжников лишают важного преимущества
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Сервис-бригады ведущих сборных сталкиваются с серьёзными ограничениями. Приведёт ли это к концу норвежского доминирования?

Доминирование норвежцев в лыжах, похоже, наскучило даже руководству международной федерации. FIS предпринимает шаги, направленные на повышение уровня конкуренции. Один из них – использование одной и той же смазки для лыж для всех без исключения спортсменов на Кубке мира.

Первый эксперимент был проведён во время однодневного этапа Кубка мира в Эстонии. Разбираемся по горячим следам, что из этого вышло.

Ограничения для Норвегии

В этом сезоне норвежские лыжники не оставляют на трассе шансов никому из соперников, а порой даже занимают все места в первой десятке. Болельщики забыли, что такое интрига, интерес значительно снижается. Стадион в Фалуне на недавнем этапе Кубка мира был пустым, как во времена коронавируса. Иностранцы массово отказываются от участия в королевском марафоне в Норвегии. Всё это становится похоже на какой-то лыжный апокалипсис.

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Ситуация не будет выправляться сама по себе, так как реальных соперников у норвежских лыжников в нынешних условиях нет, как нет и предпосылок к их появлению. Это понимают и в FIS, поэтому им ничего не остаётся, кроме как прибегнуть к техническим ограничениям. На этапе Кубка мира в Таллине они запретили норвежской сервис-бригаде работать в полную силу.

Теперь лыжники всех стран должны использовать в гонке одну и ту же смазку, а норвежцы — ещё и сократить количество материала, который они обычно наносят на лыжи. Сам материал определённого типа предоставят организаторы. Спортсмены по-прежнему будут выступать на своих лыжах, но могут иметь их при себе только в ограниченном количестве.

«Всё будет кристально ясно»

«Это продукт без фтора, мы будем применять его особым образом вместе с другими странами», – сказал глава шведской сервис-группы Петтер Мюльбек.

Целью принятого решения является как сокращение расходов команд, так и уменьшение различий между фаворитами и аутсайдерами в лыжах.

«Система никогда не будет справедливой на 100%, но это может быть способом держать расходы под контролем», – говорит директор FIS Михал Ламплот.

«Мы должны делать то, что нам говорят, в этом, пожалуй, и весь смысл», – сдержанно отреагировал на нововведения специалист по смазочным материалам лыжной сборной Норвегии Стейн Олав Снесруд.

«Это более простой способ работы, будет кристально ясно, что надо делать. Сейчас у нас есть миллион различных методов и вариантов, с помощью которых мы откатываем лыжи, а будет намного меньше», – поделился Мюльбек.

А что-то реально изменилось?

По итогам спринта в Таллине, который проходил по новым правилам, и у мужчин, и у женщин победу вновь праздновали норвежцы – Йоханнес Клебо и Кристине Шистад. Если кто-то ожидал, что результаты изменятся радикально, то ошибся. У женщин по-прежнему кипит сражение Норвегии и Швеции, а у мужчин в спринтах борьбу Норвегии навязывал француз. Разве что в этот раз в финальный забег пробрались сразу два шведа, но говорить о решающем влиянии новых правил в работе сервиса пока точно не приходится.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Этап 14, Таллин, Эстония
Мужчины. Спринт 1.6 км. Свободный стиль. Финал
21 марта 2023, вторник. 22:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:14.3
2
Лука Шанава
Франция
+2.6
3
Эвен Нортуг
Норвегия
+3.7

Вообще, оценить результаты эксперимента FIS по одному гоночному дню невозможно. Но в любом случае наивно ожидать, что норвежцы начнут резко сдавать свои позиции, а в лидеры будут вырываться страны второго-третьего эшелонов лыжного мира. Во-первых, никто не отменял класс и уровень самих спортсменов. Очевидно, что Клебо на любых лыжах будет бороться за победу просто потому, что он потрясающий атлет. Во-вторых, сохраняется класс и уровень работы сервис-бригад. Да, тем же норвежцам приходится сталкиваться с ограничениями, но опыт и наработки никто не отменял. Хотя нельзя не признать, что ведущие команды всё-таки лишили важного преимущества.

В любом случае будет интересно посмотреть на развитие этой истории. Возможно, FIS введёт эти правила уже на весь следующий сезон.

И, кстати, хотя о возвращении России на Кубок мира всерьёз пока никто не говорит, стоит понимать, что в перспективе эти правила усложнят жизнь и российскому сервису, который работал не хуже, чем норвежский.

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