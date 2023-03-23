Завьялова: Большунов и Устюгов — разные спортсмены. Один работает на износ, 2-й — наоборот

Двукратная чемпионка мира российская лыжница Ольга Завьялова высказалась о разнице в подходах к подготовке лидеров сборной России – Александра Большунова и Сергея Устюгова.

«Александр Большунов и Сергей Устюгов – это два разных спортсмена. Один работает на износ. Второй наоборот.

Устюгов знает свой организм. В его возрасте тренироваться уже много не надо. Самое главное – это подвестись к соревнованиям. Он понимает, как правильно это сделать. Большунов очень трудолюбивый спортсмен. Он на тренировках выкладывается и идёт к своей цели. У нас сейчас лидеры – Александр Большунов и Сергей Устюгов. Ну и Алексей Червоткин ещё. Остальные пока за ними. Смотрят и учатся», — приводит слова Завьяловой телеграм-канал радио «Движение».