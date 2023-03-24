Екатерина Никитина: в эстафете поймала просвет на спуске и не получилось его закрыть

Российская лыжница Екатерина Никитина высказалась о своём выступлении в женской эстафете на чемпионате России — 2023. Команда Приволжского федерального округа заняла третье место в этой гонке, Никитина бежала на четвёртом этапе.

«Было бы страшно стартовать с таким преимуществом? Стартовать бы в любом случае пришлось, но нужно было бы самой вести. Думаю, вперёд бы никто не пошёл. А так Маша передала в группе и мне удалось хотя бы полтора круга удержаться за девочками, а потом… Не знаю, возможно, лыжи у меня похуже стали ехать, может, просто девочки посильнее. У Лизы да, понятно, хороший финиш, от неё стоило этого ожидать, а с Викой Трошиной я бы поборолась. Но я поймала просвет на спуске, и не получилось у меня его закрыть.

Мы много тренируемся. Мотивировало ли меня, что Алина в призы забежала? Она молодец. Это круто! Это доказывает, что мы можем бороться с такими сильными девочками. При этом второе место — это уже победа в таком возрасте. Я люблю постепенно идти», — сказала Никитина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.