Смирнова: не думала, что смогу завоевать три золота на ЧР. Просто хотела личную медаль
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Российская лыжница Екатерина Смирнова высказалась о наградах, завоёванных на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам. Золото в женской эстафете стало для Смирновой третьим подряд на этом турнире.
«Третье золото подряд? Я очень довольна. Конечно, я не думала, что у меня получится завоевать так много золота. Я просто хотела взять личную медаль. В командных гонках я знала, что 100% будет два золота. Насчёт эстафеты, правда, я сомневалась. Не была уверена, что мы точно выходим за победой. Переживала за девчонок, как они пройдут классические этапы. За нас с Лизой уже не переживала, знала, что мы сделаем всё, что от нас зависит, и приведём к победе нашу команду», — передаёт слова Смирновой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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