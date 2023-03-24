Евгений Белов: из своей ситуации на втором этапе эстафеты ЧР я выжал максимум

Российский лыжник Евгений Белов прокомментировал своё выступление на втором этапе мужской эстафеты на чемпионате России — 2023. Спортсмен представляет команду Тюменской области.
«Эмоции уже прошли. Сейчас холодная голова, ясный рассудок. Сейчас я думаю о том, как прошёл мой сезон. Жалко, что я опять боролся со своим здоровьем, болезнями и только сейчас отхожу и более-менее показываю результаты. По эстафете у меня была своя задача, не командная. Мне нужно было убежать от команды Республики Татарстан, потому что у них сильная коньковая часть. По ходу гонки я понял, что лыжи на держание работают не очень, а по скольжению они были лучшие. Если бы я убежал где-нибудь в середине дистанции, в подъём меня всё равно достали бы Илья и Серёга. Поэтому рывок я сделал только на последнем круге, как смог, как получилось. Из этой ситуации, мне казалось, я выжал максимум. Тяжёлая погода, те, у кого лучше работает сервис и у кого посильнее спортсмены, и вышли вперёд. Три команды и уехали от остальных», — сказал Белов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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