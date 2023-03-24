Артём Мальцев: бежал на морально-волевых на фоне болезни. Температура плавает постоянно

Российский лыжник Артём Мальцев прокомментировал победу сборной Тюменской области в мужской эстафете на чемпионате России — 2023.

«Бежал на морально-волевых на фоне болезни, даже сейчас слышно, как говорю в нос. Достойный результат, отбежал эстафету и буду лечиться. Попробую вылечиться, останусь здесь, не поеду никуда, чтобы до Кубка выздороветь. Отсюда уже на финал Кубка России поеду, попробую там что-то показать, раз тут не вышло.

У меня и накануне была температура, просто каждый вечер 37,1. Она то есть, то нет, плавает постоянно. Температура может быть, а уже меряешь — 36,9, потом снова меряешь — есть. Пограничное состояние такое. Как-то да бежал в таком состоянии. Команда — молодец. Ванька Якимушкин пробежал хорошо четвёртый этап.

Отставали от Ермила? Он сильно уходит на руках, об этом все знают. Ермил — один из самых сильных парней, кто ездит одновременным ходом. Он выигрывал международные соревнования. У Ермила было поменьше мази, чем у всех остальных. У него была маленькая колодка, из-за этого он на спусках чуть-чуть укатывал. Он сильно всё проходил.

Я сделал максимум сегодня? Не знаю, думаю, что да. Я на каждую гонку выхожу делать максимум. Когда-то получается, когда-то нет. Всё, конечно, зависит от здоровья и самочувствия. Плюс лыжи не самые лучшие на разделке были. Здесь Solomon вообще не ехал, плюс у меня с собой не так много тёплых лыж, я бы сказал, что их вообще нет. Есть какие-то средние, а именно на воду лыж нет, все в Кировске. Со мной лыжами никто не поделился. Буду в Кировске стараться что-то показать», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.