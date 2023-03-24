Непряева: когда Бородавко злой, лучше хорошо сделать тренировку и сторонкой уйти отдыхать

Олимпийская чемпионка и обладательница Кубка мира в сезоне-2021/2022 российская лыжница Наталья Непряева рассказала, как строит отношения со своим наставником – тренером сборной России Юрием Бородавко.

«Был ли период, когда боялась Бородавко? Нет, я просто достаточно быстро поняла, когда лучше не подходить к тренеру.

Когда? Когда он злой. В этом случае лучше хорошо сделать тренировку и сторонкой, сторонкой уйти отдыхать. Конечно, у нас случаются разногласия, и достаточно часто. Но в связке «тренер — спортсмен» это нормально. Юрий Викторович — максималист, поэтому он всегда чем-то недоволен. Со своей стороны тоже не скажу, что у меня простой характер. Могу вспылить, но тренер, конечно, это сразу пресекает.

Тренера трудно любить, потому что это тот человек, который постоянно говорит спортсмену неприятные вещи? На самом деле, должен быть баланс. Когда тебя постоянно только ругают, становится непросто сохранять мотивацию идти на тренировку», — приводит слова Непряевой RT.