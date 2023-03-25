«Кричали, как сумасшедшие». Шведки не могли найти друг друга при передаче этапа в гонке КМ

Шведские лыжницы Эбба Андерссон и Моа Ольссон допустили ошибку во время командного спринта на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Во время первой передачи этапа Ольссон расположилась в одной стороне зоны, а Андерссон побежала в другую сторону. Позже спортсменки смогли найти друг друга, но заминка стоила им нескольких секунд. Андерссон и Ольссон стали шестыми в этой гонке.
«Мы не определились, где будем стоять в зоне передачи эстафеты. Эбба не могла меня найти, и мы кричали как сумасшедшие. Да, такое следует обговаривать заранее, но мы новички в этом деле, поэтому пришлось решать проблемы по мере поступления. Это не могло не сказаться на результате», — приводит слова Ольссон Expressen.
«Не знаю, чья это ответственность. Мы могли справиться с этим моментом лучше. Нас двое в команде, поэтому это наша общая проблема. Возможно, мы слишком легкомысленно отнеслись к этой детали гонки», — отметила Андерссон.
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