Анастасия Кулешова: наконец-то удалось победить, хотя бы в марафоне. Мне это было нужно

Российский лыжник Анастасия Кулешова высказалась о победе в масс-старте на 30 км на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам.
«Наконец-то удалось победить, хотя бы в марафоне. Мне это действительно было нужно, даже для психологического здоровья – чтобы понять, что всё было не зря и что реально двигаюсь в нужном направлении, не зря оставляю свою дочку на попечение бабушки, папы. Миечка, прости, пожалуйста.
Первая победа после родов? Очень желанная. Конечно, хотелось бы, чтобы выступали все — Наталья Непряева, Вероника Степанова. Но, думаю, на данном этапе для меня было очень важно сегодня в борьбе – спасибо Маше – вырвать эту победу. Я Машу поблагодарила за совместную работу, потому что по такой погоде одной очень тяжело идти. Мы с ней менялись по ходу гонки. После гонки посмотрели, кто на чём бежал, – это интересно.
Пока не знаю, буду ли в Кировске. Будем смотреть по состоянию, самочувствию. Это может быть моя последняя гонка текущего сезона, но, может, ещё буду выступать. Предварительно поставлю себе за сезон четвёрку», — сказала Кулешова в эфире «Матч ТВ».
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