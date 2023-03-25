«Бывают срывы: посидишь, поревёшь и пойдёшь дальше». Истомина рассказала о своём состоянии

Российская лыжница Мария Истомина рассказала о самочувствии после гонки на 30 км классикой на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам. Спортсменка заняла второе место в этом забеге.
«Возможно, мне где-то больно, но если боль не критична и позволяет мне идти дальше, то я считаю, что нужно обязательно доходить до конца. Ты бежишь не одна, за тобой — вся команда. Люди тебе обкатывали лыжи утром, готовили тебя к гонке, поили по ходу гонки, а ты потом говоришь: «Я больше не могу, я сойду». Нельзя так поступать. Все работали ради твоего результата, а ты из-за какой-то маленькой боли сходишь. Так нельзя.
Бегаю четыре года через боль? Мы пытаемся решить этот вопрос, советуемся с разными специалистами. Сейчас у меня состояние улучшилось, это большой плюс, когда всё началось я полностью пропускала сезон, я не могла стоять на лыжах. Надеюсь, что в скором времени я всё решу, больше никаких болей на гонках не будет и я буду получать удовольствие от гонок вновь. Конечно, я и сейчас получаю удовольствие. Но бывают моменты, обычно в подготовительном периоде, когда у тебя всё болит и ты не можешь завершить тренировку. Бывает, что я прихожу в бокс переодеться и ухожу делать другую работу. Бывают срывы: посидишь, поревёшь и пойдёшь дальше, потому что понимаешь, что не можешь без гонок. Надеюсь, что всё решится, я для этого сделаю всё. Я буду здоровой без всяких «но» и «если», — сказала Истомина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
- 25 марта 2023
-
12:48
-
12:46
-
12:16
-
12:06
-
12:01
-
11:59
-
11:52
-
11:29
-
11:18
-
11:05
-
10:53
-
10:38
-
10:28
-
10:14
-
00:03
- 24 марта 2023
-
23:51
-
23:21
-
23:04
-
22:12
-
21:22
-
21:05
-
20:53
-
19:30
-
18:37
-
18:12
-
17:33
-
17:01
-
16:42
-
14:32
-
14:30
-
14:00
-
13:54
-
13:12
-
12:56
-
12:36