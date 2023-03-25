«Бывают срывы: посидишь, поревёшь и пойдёшь дальше». Истомина рассказала о своём состоянии

Российская лыжница Мария Истомина рассказала о самочувствии после гонки на 30 км классикой на чемпионате России — 2023 по лыжным гонкам. Спортсменка заняла второе место в этом забеге.

«Возможно, мне где-то больно, но если боль не критична и позволяет мне идти дальше, то я считаю, что нужно обязательно доходить до конца. Ты бежишь не одна, за тобой — вся команда. Люди тебе обкатывали лыжи утром, готовили тебя к гонке, поили по ходу гонки, а ты потом говоришь: «Я больше не могу, я сойду». Нельзя так поступать. Все работали ради твоего результата, а ты из-за какой-то маленькой боли сходишь. Так нельзя.

Бегаю четыре года через боль? Мы пытаемся решить этот вопрос, советуемся с разными специалистами. Сейчас у меня состояние улучшилось, это большой плюс, когда всё началось я полностью пропускала сезон, я не могла стоять на лыжах. Надеюсь, что в скором времени я всё решу, больше никаких болей на гонках не будет и я буду получать удовольствие от гонок вновь. Конечно, я и сейчас получаю удовольствие. Но бывают моменты, обычно в подготовительном периоде, когда у тебя всё болит и ты не можешь завершить тренировку. Бывает, что я прихожу в бокс переодеться и ухожу делать другую работу. Бывают срывы: посидишь, поревёшь и пойдёшь дальше, потому что понимаешь, что не можешь без гонок. Надеюсь, что всё решится, я для этого сделаю всё. Я буду здоровой без всяких «но» и «если», — сказала Истомина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.