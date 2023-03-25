Елена Вяльбе прокомментировала результаты женского масс-старта на 30 км в рамках ЧР

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о результатах женской гонки на 30 км классическим стилем на чемпионате России — 2023 в Тюмени.

«Мне кажется, Маша небольшую ошибку допустила. Ей нужно было пить в середине гонки. Я слышала, что она согласилась с этим. Она бы в таком случае не отпустила и на финише разбилась. Они обе сильные спринтерши. Маша пару раз не попила. Я удивилась и подумала, может, она в других местах попила, мы же не всё видим здесь на экране и по телевизору. Она сказала, что допустила ошибку и надо было пить раньше, а не в последний момент.

Всё равно красивая и хорошая борьба была. До последнего практически в шестерке девчонки боролись. Юлька с дальних мест на пятое перебралась. Особо ничего меня не удивило. Показали результат все те, кто бегали, наверное, кроме Алёнки Барановой. Конечно, не очень получилось у Кати Смирновой. Не знаю, усталость это или может просто не настроилась на гонку. Так бывает, человек устает, мы не роботы. Программа тем более серьёзная была, она боролась в каждой гонке.

Рада ли победе Насти? Была бы это Маша, Настя, Света или Майя, для меня нет спортсмена, за которого я могу больше или меньше радоваться. Думаю, Насте эта победа даст больше уверенности. Всё-таки любая победа даёт уверенности, а это победа на чемпионате страны. Очень сожалею, что в своё время она совершила такую ошибку, пыталась уйти. Думаю, что она и сама это понимает, но время, к сожалению, не вернуть», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2023, Тюмень. Масс-старт, 30 км. Женщины

1. Анастасия Кулешова (Седова) — 1:37.23,8

2. Мария Истомина — отставание 13,3 секунды.

3. Анастасия Прокофьева (Рыгалина) + 1.21,5.

4. Диана Артемьева + 1.48,2.

5. Юлия Ступак + 1.55,5.

6. Евгения Крупицкая + 2.28,0.

7. Алёна Баранова + 2.34,5.

8. Елизавета Шалабода + 2.35,7.