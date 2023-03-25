Вяльбе: больше всего огорчило, что Непряева не смогла оклематься после болезни
Поделиться
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о чемпионате России — 2023 в Тюмени, а также призналась, что была огорчена болезнью лыжницы Натальи Непряевой, из-за которой спортсменка была вынуждена провести большую часть гонок.
«Меня больше всего огорчило, что Наталья Непряева так и не смогла оклематься после болезни. Надеюсь, что она за недельку сможет с недугом побороться и подготовиться к финалу Кубка России, который, я уверена, будет не менее интересным. Мне понравилось, что молодые девчонки начали кусать серьёзно. Каждая гонка реально была красивой. Не было такого, что кто-то шёл и всё. Мне понравилось», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Комментарии
- 25 марта 2023
-
12:48
-
12:46
-
12:16
-
12:06
-
12:01
-
11:59
-
11:52
-
11:29
-
11:18
-
11:05
-
10:53
-
10:38
-
10:28
-
10:14
-
00:03
- 24 марта 2023
-
23:51
-
23:21
-
23:04
-
22:12
-
21:22
-
21:05
-
20:53
-
19:30
-
18:37
-
18:12
-
17:33
-
17:01
-
16:42
-
14:32
-
14:30
-
14:00
-
13:54
-
13:12
-
12:56
-
12:36
Партнерский контент