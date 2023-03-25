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Вяльбе: больше всего огорчило, что Непряева не смогла оклематься после болезни

Вяльбе: больше всего огорчило, что Непряева не смогла оклематься после болезни
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о чемпионате России — 2023 в Тюмени, а также призналась, что была огорчена болезнью лыжницы Натальи Непряевой, из-за которой спортсменка была вынуждена провести большую часть гонок.

«Меня больше всего огорчило, что Наталья Непряева так и не смогла оклематься после болезни. Надеюсь, что она за недельку сможет с недугом побороться и подготовиться к финалу Кубка России, который, я уверена, будет не менее интересным. Мне понравилось, что молодые девчонки начали кусать серьёзно. Каждая гонка реально была красивой. Не было такого, что кто-то шёл и всё. Мне понравилось», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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