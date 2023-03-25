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«Становилось всё хуже и хуже». Дарья Непряева прокомментировала сход с марафона на ЧР

«Становилось всё хуже и хуже». Дарья Непряева прокомментировала сход с марафона на ЧР
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20-летняя российская лыжница Дарья Непряева прокомментировала решение сойти с 30-километрового марафона на чемпионате России – 2023.

«У меня ухо заложило. Мы ехали второй круг и на спринтерском подъёме, километров девять это было. У меня бывает такое, что на гонке ухо закладывает, а потом раскладывает. Когда мы начали спускаться на стадион, это километр десятый был, у меня стало заклинивать шею. Я тогда ехала четвёртая, пошли разрывы, подумала, что доеду до конца и в десятке финиширую. Потом с каждым километром мне становилось всё хуже и хуже. Хотела сходить после третьего круга, но решила ещё круг проехать. На четвёртом круге я просто за Катей Смирновой встала, пешком дошла и в итоге сошла. Очень сильно болела шея и стало в плечо отдавать. Сейчас уже больше верх спины болит, ниже спускаться всё начало. Надеюсь, что всё будет нормально, пройдёт. Думаю, вечером уже будет всё хорошо. Такое со мной впервые. Да и сошла я в первый раз. Очень сильно переживала из-за этого. Эмоционально было тяжело и больновато», — сказала Непряева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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