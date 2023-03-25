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Норвежка Шистад завоевала золото в женском спринте классикой на этапе Кубка мира в Лахти

В Лахти (Финляндия) прошёл женский спринт классическим стилем в рамках 15-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей финальной спринтерской гонки стала норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад.

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Спринт, классический стиль. Женщины. Финал

1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 3.08,6.

2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,1 секунды.

3. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +6,5.

4. Майя Дальквист (Швеция) +7,4.

5. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) +7,5.

6. Эмма Рибом (Швеция) +11,9.

Напомним, российские лыжники не принимают участия в данных соревнованиях из-за бана со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.