Шведка Майя Дальквист выиграла спринтерский зачёт Кубка мира сезона-2022/2023

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Шведская лыжница Майя Дальквист стала первой в спринтерском зачёте Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2022/2023. Спортсменка набрала 944 очка и опередила соперниц.

Второй стала швейцарская лыжница Надине Фендрих, в активе которой 937 очков. Тройку замкнула норвежка Тириль Уднес Венг (813).

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Спринт, классический стиль. Женщины. Финал

1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 3.08,6.

2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,1 секунды.

3. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +6,5.

4. Майя Дальквист (Швеция) +7,4.

5. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) +7,5.

6. Эмма Рибом (Швеция) +11,9.

Напомним, российские лыжницы отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.