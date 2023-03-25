Йоханнес Клебо сравнялся с Марит Бьорген по количеству побед в спринте в рамках Кубка мира

В Лахти (Финляндия) прошёл мужской спринт классическим стилем в рамках 15-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Победителем финальной спринтерской гонки стал норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо. Эта победа стала для него 34-й в рамках спринтерских гонок на этапах Кубка мира.

Восьмикратная олимпийская чемпионка 42-летняя норвежская лыжница Марит Бьорген также одержала 34 победы в спринтерских гонках на этапах Кубка мира. Отметим, что Клебо в этом сезоне выиграл 10 спринтов на этапах КМ. Ранее даже отметка в девять спринтов никому не покорялась.

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Спринт, классический стиль. Мужчины. Финал

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.48,6.

2. Калле Хальфварссон (Швеция) — отставание 0,8 секунды.

3. Эрик Вальнес (Норвегия) +1,0.