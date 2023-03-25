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Видеообзор победы Кристине Ставос Шистад в спринте на этапе Кубка мира в Лахти

Видеообзор победы Кристине Ставос Шистад в спринте на этапе Кубка мира в Лахти
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В Лахти (Финляндия) прошёл женский спринт классическим стилем в рамках 15-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей финальной спринтерской гонки стала норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми интересными моментами гонки:

Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.

Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Спринт, классический стиль. Женщины. Финал

1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 3.08,6.
2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,1 секунды.
3. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +6,5.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).

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