Видеообзор победы Кристине Ставос Шистад в спринте на этапе Кубка мира в Лахти
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В Лахти (Финляндия) прошёл женский спринт классическим стилем в рамках 15-го этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Победительницей финальной спринтерской гонки стала норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми интересными моментами гонки:
Видео доступно на канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат FIS.
Лыжные гонки. Кубок мира, 15-й этап, Лахти. Спринт, классический стиль. Женщины. Финал
1. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) — 3.08,6.
2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,1 секунды.
3. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +6,5.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
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