Александр Большунов — о сезоне-2022/2023: на пиковое, идеальное состояние я так и не вышел

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, что так и не достиг пика формы в сезоне-2022/2023, несмотря на три победы подряд на чемпионате России.

Большунов первенствовал в разделке на 15 км свободным стилем, скиатлоне на 30 км и в командном спринте свободным стилем в составе команды Архангельской области с Александром Терентьевым.

«Не жалею ли, что форма великолепная, а сезон подходит к концу? В предыдущие сезоны так всегда и было, сейчас нет. Да и не скажу, что нынешняя форма у меня прямо классная. На пиковое, идеальное состояние я так и не вышел. Ни на чемпионате России в Тюмени, ни на «Чемпионских высотах» в Малиновке.

Конкуренция у нас есть, причём достаточно сильная. Не хватает по-настоящему значимых стартов. Таких, где нужно быть идеально готовым. Ну и форма лучше набирается через такие старты. Другой вопрос, что всё это требует несколько иного настроя, иначе выстроенного тренировочного процесса. Я бы даже сказал, своего собственного отношения к этому процессу.

Не хватало ли более мощной мотивации? Не в этом дело. Скорее, я понимаю, что нет большого смысла стремиться к идеальной форме. Мы закончили олимпийский цикл, начали новый, и, если говорить о результатах, которые мы намереваемся показать через три года, сейчас даже правильно находиться в среднем сегменте, иметь некий внутренний резерв, который позволял бы через три года вывести организм на новый уровень нагрузок и, соответственно, результатов. Постоянно находиться наверху всё-таки очень сложно», — приводит слова Большунова RT.