«Не знаю, поступила бы я так же». Фендрих — о помощи Дальквист со стороны Илар в спринте

Швейцарская лыжница Надине Фендрих высказалась об инциденте, произошедшем в женском классическом спринте на 15-м этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Напомним, шведка Моа Илар должна была финишировать второй в своём четвертьфинале, но намеренно пропустила вперёд соотечественницу Майю Дальквист, чтобы та могла гарантированно выйти в полуфинал и продолжить борьбу за спринтерский Кубок мира. В итоге Дальквист стала победительницей спринтерского зачёта, опередив Фендрих, а Илар была дисквалифицирована.

«Вокруг Майи сильная команда. Это факт. А я из маленькой страны, я хотела выиграть для себя и для команды. У шведок была определённая командная тактика. Они могут себе это позволить, работают друг для друга, а не против товарищей. Не знаю, поступила бы я так же», — приводит слова Фендрих SVT.