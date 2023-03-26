Устюгов: не только ногу свело, а всё сводило. Носки не мог надеть, ребята с этим помогали

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о своём состоянии после марафона на 50 км в рамках чемпионата России — 2023 в Тюмени. Спортсмен стал победителем гонки.

«У меня не только ногу свело, а всё сводило. И до сих пор сводит. Сейчас носки не мог надеть, ребята с этим помогали, потому что пресс сводило. Но чувствую себя нормально. Посмотрим, что будет через часик. Меня до сих пор потрясывает. Вроде пил, питался, гели, энергетики.

Рывок на старте? Это была авантюра, решил попробовать. Многие ребята давно меня знают, и у меня есть такая особенность – как раньше было, где-то в голове провода замыкало. Сейчас Петя Седов написал: «Передай привет деду, который у тебя в голове провода замыкает». Сегодня, наверное, было так же – замкнул провода, и что-то пошло-пошло. В итоге терпел. Рад, что вытерпел. Последняя десятка была очень тяжёлая, но справился. Спасибо большое сервису. Сегодня мы лучшие», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».